PAN pide al Gobierno inhabilitar a Ana Gabriela Guevara por desfalco de 186 mdp en Conade

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió este miércoles a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), no dar carpetazo a la denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara, extitular de la Conade, luego de haberle hallado un desfalco por más de 186 millones de pesos.

“Es una clara corrupción en el manejo de los recursos que debieron haber sido asignados al deporte y a las becas de mexicanos que son brillantes en sus disciplinas”.

Federico Döring Casar, diputado federal del PAN, señaló que varios atletas de alto rendimiento tuvieron que conseguir sus propios apoyos para salir de México a competir en olimpiadas, mientras que Ana Gabriela Guevara con frialdad y cinismo insultó a varios equipos al tiempo de negarles programas sociales desde la CONADE.

De acuerdo a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, se revela que desde el 2020 no se aclararon licitaciones, cobro de cuotas por parte de funcionarios de la Conade a nombre de Guevara para asignar contratos y la entrega de apoyos a los atletas.

Además, hay anomalías en Conade en el pago de servicios de servicios de alimentación, del suministro de gas LP, de seguridad y equipo de vigilancia, de eventos de espectáculos, entre otros.

Döring advirtió que esto, lleva a un punto de análisis y evaluación del gobierno de López Obrador, “son muchos escándalos de corrupción de sus directores, no debemos tapar lo que paso en el sexenio anterior.

“Que sea el Gobierno federal, la Fiscalía General de la República, que llegue hasta las últimas consecuencias y no solamente sea una denuncia presentada y que no se logró judicializó”.

Raúl Torres Guerrero, legislador migrante del PAN, dijo que no se permitirá que sean mandos medios o chivos expiatorios los que paguen los platos rotos de las “tranzas de peces gordos”.

El panista pidió al Gobierno federal tener empatía directa con los deportistas actuales. “Exhortamos desde Acción Nacional al nuevo titular de la Conade, Rommel Pacheco, a no limitarse en aportar información sobre este caso de corrupción de su antecesora, aunque compartan la misma ideología no debe protegerse a nadie ante la Fiscalía, es corrupción y se debe pagar”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR