Que Anaya no va

Un poco para salir del paso a la pregunta que le hicieron a partir de versiones que lo ponen como eventual precandidato al gobierno de Querétaro, el senador panista Ricardo Anaya, como diría el clásico, ayer se descartó. Sólo que nos piden no perder de vista que la respuesta aplicaría sólo al ahora. “No está, digamos, en lo que yo he venido planteando. Mi idea es continuar como coordinador del grupo parlamentario, creo que le sirvo más en este momento al país y al propio partido aquí en el Senado”, indicó el legislador a reporteros que cubren las actividades en la Cámara alta. También dijo: “No, por ahora no es algo en lo que yo esté pensando, con toda honestidad se los digo”. Es sabido que en el 2027 se renovará la gubernatura y al ser Anaya originario de esa entidad hay quien no lo deja de ver como un suspirante. Sin embargo, hay otros panistas que son o han sido medidos —con bastante anticipación— en encuestas de preferencias rumbo a la postulación panista y entre ellos están Luis Nava, Felifer Macías, Agustín Dorantes y Lupita Murguía. Por lo pronto, atentos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Defensa de los OPLES