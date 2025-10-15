Senado extingue fideicomiso y entrega 800 mdp a la Federación

El senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó este miércoles sobre la extinción del fideicomiso de la Cámara Alta, cuyos recursos remanentes ascendieron a mil 74 millones de pesos.

De acuerdo con Adán Augusto López Hernández, se realizó una transferencia de 800 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, en cumplimiento con la normatividad vigente sobre extinción de fideicomisos públicos.

El fideicomiso, creado hace más de 30 años el 5 de abril de 1994, tenía como objetivo principal la adquisición de terrenos, construcción, equipamiento y mantenimiento de la sede del Senado de la República. Una vez cumplidos estos propósitos, se determinó su terminación.

Adán Augusto López Hernández explicó que del total de recursos recuperados, el Senado retendrá 274 millones de pesos para atender compromisos derivados de la ejecución del fideicomiso, específicamente para garantizar el cumplimiento de juicios laborales o mercantiles pendientes. El remanente final será entregado a la Federación en enero de 2026 o en un plazo máximo de un año.

El proceso de extinción inició en septiembre pasado y se formalizó con la participación de un notario público, el banco fiduciario y el Senado. “Era innecesario que ese recurso estuviera allí generando un interés cuando debiera beneficiar al pueblo de México por conducto del gobierno”, señaló el senador.

