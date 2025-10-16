Aprobación en 15 horas

Finalmente apechugó la mayoría en el Senado y aprobó las reformas a la Ley de Amparo con los ajustes que hicieron previamente los diputados. Pasaron si acaso unas 15 horas entre que la mayoría en San Lázaro aprobó la reforma con tres arreglos finales —uno de ellos, el más controversial, relacionado con la retroactividad— y que la de la Cámara alta hiciera lo mismo. Nos hacen ver que dejar pasar más tiempo e incorporar más trámites, por no decir obstáculos, hasta hubiera hablado mal principalmente de la bancada de Morena. Entre quienes conocen los procesos legislativos a detalle nos pasan el dato de que desde que fue enviada por la Presidenta Sheinbaum al Senado, que fue la cámara de origen, hasta que ayer ahí mismo se aprobó, tras regresar con cambios, pasó exactamente un mes, lo cual establece un parámetro sobre el tiempo de respuesta que tienen los grupos parlamentarios de la 4T ante asuntos que son de la mayor relevancia para la Presidencia de la República. Ahí el dato.

