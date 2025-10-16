Ávila y el Nobel a AMLO

Y fue el diputado morenista Arturo Ávila, voz destacada de la 4T, el que ayer alborotó a las benditas redes luego de declarar que el Premio Nobel de la Paz se le tenía que haber dado a Andrés Manuel López Obrador. Fue en el programa de la periodista Adela Micha donde comentó: “el Comité noruego del Nobel quizás hubiera volteado a ver a otras figuras que representan más universalidad en la paz y en donde todos y todas pudiéramos confluir para sentirnos representados por una postura que fija una posición que verdaderamente propende a la paz universal y creo que se equivocó el Comité noruego”. Luego refirió varios perfiles que a su parecer lo merecían más y cuestionó que sus interlocutores celebraran el Nobel a la venezolana María Corina Machado. Ante la interpelación que sobrevino recetó entonces: “La lucha de María Corina, por lo que le otorgaron el Premio de la Paz, entonces debieron haberle entregado el premio a Andrés Manuel López Obrador”. Tras su expresión, Adela acotó sin poder contener la risa: “¡Todos se rieron aquí!”… Y luego el tema trascendió. Uf.

