Captura en caso Cohen

Y fue la policía capitalina la que ayer llevó a cabo una segunda captura relacionada con el asesinato del abogado David Cohen, caso que sacudió al entorno judicial capitalino el lunes pasado. El detenido es Donovan “N”, de 20 años, señalado también como presunto responsable del homicidio, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Es sabido que en este caso tras el ataque ocurrido nada menos que a las afueras de las oficinas del Tribunal Superior de Justicia, en plena Ciudad Judicial, fue aprehendido Héctor “N”, de 18 años, como autor material. De acuerdo con versiones periodísticas que la autoridad hasta ahora no ha confirmado, este último habría de recibir una suma de dinero por cometer el homicidio. También ha trascendido que se revisa la actuación de los escoltas del abogado quienes no habrían respondido a tiempo para evitar la agresión al litigante de casos familiares y empresariales.

