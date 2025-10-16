Despliegan puente aéreo ante bloqueos

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional durante conferencia matutina en Palacio Nacional





Derivado de los daños a caminos que mantienen obstruido el paso a varias comunidades en Hidalgo, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo específico para tender puentes aéreos que permitan conocer la situación de manera puntual y llevar ayuda a los habitantes.

El secretario Ricardo Trevilla particularizó que se han establecido puentes aéreos con las comunidades incomunicadas de la entidad desde tres bases ubicadas en Zimapán, Zacualtipán y Pachuca, y con operaciones que tiene una capacidad de trasladar cuatro 872 despensas al día, en beneficio de 19 mil 488 personas afectadas.

El Dato: Este jueves se prevén lluvias intensas (de 75 a 100 mm) en Chiapas y Oaxaca, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit, Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Aseguró que con esta medida, en la que operan 21 helicópteros, se ha logrado reducir el tiempo de apoyo para incrementar la entrega de apoyos a la población.

Estimó que con esta nueva estrategia se pueden realizar hasta ocho vuelos diarios por cada aeronave, cuando así lo permitan las condiciones meteorológicas.

Subrayó que el personal militar que se traslada en los vuelos tiene la misión especial de recabar la información sobre los bloqueos a los caminos.

Detalló que hay ocho mil 389 elementos desplegados en los cinco estados, de los que cinco mil 91 son del Ejército; tres mil 130 de la Guardia Nacional y 168 de las Fuerzas Armadas.

Del 9 al 14 de octubre se ha llevado a cabo la evacuación de 344 personas; 121 operaciones aéreas, más de 75 mil despensas entregadas y se han retirado más de 65 mil metros cúbicos de piedras y escombros.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, detalló que se sumaron mil elementos para la atención en la zona afectada, de manera que van cuatro mil 300 efectivos desplegados en los cinco estados.

Detalló que en Poza Rica se ha brindado auxilio a tres mil 701 personas, entre las que se han dado 299 atenciones médicas. En Álamo se ha apoyado a cuatro mil 445 personas y se han realizado siete vuelos para transportar ayuda.

Sostuvo que en cada región afectada se cuenta con personal responsable de coordinar cada una de las operaciones.