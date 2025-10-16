Fuerte rechazo a la reforma

Y hablando de la reforma a la Ley de Amparo, en donde no se mostraron nada gustosos con su aprobación definitiva fue en la Coparmex, organismo empresarial a cargo de Juan José Sierra. ¿Qué fue lo que señaló la patronal tras la aprobación de las enmiendas? Bueno, pues que México envía un “mensaje negativo” a los inversionistas nacionales y extranjeros, al mostrar que las reglas pueden cambiar sin consenso. “Modificar ese equilibrio sin tomar en cuenta la opinión de juristas, expertos y sin haber realizado un análisis técnico profundo, como tampoco una deliberación amplia, conlleva un riesgo institucional de gran magnitud. La versión aprobada en la Cámara de Diputados vuelve a poner el foco en la cláusula retroactiva que habíamos ya señalado como una amenaza directa a los juicios en curso. Mantiene restricciones que reducen el acceso a la justicia, limitan el control judicial sobre los actos de autoridad y vulneran la seguridad jurídica de las personas y las empresas”. Sierra planteó una serie de complejos escenarios que avizora para las empresas.

