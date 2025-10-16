IEPS, ‘por salud y no con fin recaudatorio’, coinciden IP y autoridades

Encabezada por el coordinador de Morena en la Cámara de diputados, Ricardo Monreal, se dio la reunión entre legisladores, sector empresarial y la Secretaría de Salud federal, para informar que han encontrado puntos de sinergia, en pro de la salud de mexicanos y coincidieron en que “IEPS son por salud y no con fin recaudatorio”.

Con la presencia del secretario de Salud, David Kershenobich, y con el subsecretario Eduardo Clark, Monreal Ávila dijo que el propósito de este encuentro es dar a conocer como impactará en materia de salud la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y en la Ley de Ingresos 2026.

Al tomar la palabra el subsecretario Eduardo Clark señaló que “este proceso de diálogo que hemos mantenido con la industria, con el poder legislativo y en busca de un solo objetivo, que es mejorar la salud de todos los mexicanos. Quisiera irme unos meses para atrás para poder explicarles a todos de dónde vino y por qué se presentó en el paquete económico de 2026 esta modificación al impuesto sobre bebidas azucaradas”.

Relató que justo hace un año que inició el gobierno “nosotros, como muchos gobiernos, nos dimos cuenta rápidamente del nivel de la crisis de salud cardiometabólica que enfrenta nuestro país con enfermedades crónico no transmisibles, asociadas al sobrepeso, a los malos hábitos alimenticios, que llevaron a la hipertensión y que hoy nos tiene en una franca crisis de salud pública.”

Por ello, dijo que la construcción del paquete económico de 2026 y en sus políticas públicas es que buscaron mejorar con la reducción de algunos de los productos, particularmente en este caso las bebidas azucaradas, desde donde partió el diseño de éste.

Afirmó que en plena coordinación con la Secretaría de Hacienda determinaron que era relevante e importante, ya que podía dar muy buenos resultados a la población de México, al incrementar este IEPS a ciertas bebidas azucaradas, pasando de un monto de 1.65 pesos por litro a 3.08 pesos por litro, e incluir por primera vez en esta política también a las bebidas azucaradas con endulzantes no calóricos.

Por parte de la industria estuvo presente Roberto Campa Cifrián, de grupo FEMSA; Catherine Reuben, de Coca-Cola FEMSA; Guillermo Garza Martínez, de Arca Continental; Carlos Flores Gómez, de GEPP; Patricio Caso Prado, de Coca-Cola México, y Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), quienes comentaron que la industria está comprometida con la salud mexicana y que incluso en el próximo Mundial de futbol, a celebrarse en el país, promocionaran el consumo de bebidas reducidas en azúcar.

En tanto, el secretario de Salud, Doctor David Kershenobich, mencionó que la medida que se implementará en México no solo va a acompañada por el IEPS, sino que se suma a ello un programa de educación dirigido a la población infantil y que es respaldado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien agradeció su apoyo en el sector salud para mejoras en la calidad de vida de los mexicanos.

“Nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, para su administración se comprometió con dos puntos que eran muy importantes, se comprometió ante ustedes en tratar de tener una república sana y se comprometió a que dentro del sistema de salud le diéramos un enfoque no solo de atención a la salud sino también de prevención y esto es muy significativo con lo que está ocurriendo el día de hoy estamos, hablando de la implementación de medidas preventivas, hablando también del propósito de avanzar hacia una república sana”, dijo David Kershenobich.

El Secretario de Salud dijo que agradece al Poder Legislativo profundamente por el diálogo que ha habido “creo que la apertura para escuchar voces en aquellos momentos en los que no estábamos de acuerdo ha sido fundamental en todo momento, reconocer a la comisión de Hacienda de manera particular y la apertura que ha habido para el diálogo realmente del sector empresarial.”

Señaló que la discusión que se prevé este día en la cámara de diputados es un tema que “nos han transparentado de manera muy clara donde queda claro que los IEPS no son como fin recaudatorio sino con objetivos distintos y sobre los cuales creemos que podemos encontrar puntos de conciencia”.

