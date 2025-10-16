‘No al injerencismo’, dice Sheinbaum ante intervención de EU en Venezuela

Tras confirmarse que Estados Unidos realiza intervenciones por medio de agentes de la CIA en Venezuela, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en contra de prácticas que representen la incursión de un país en otro.

Este miércoles, el mandatario estadounidense confirmó que autorizó que se lleven a cabo operaciones y no descartó que se vayan a realizar acciones vía terrestre, en el contexto de los ataques que se han realizado contra embarcaciones presuntamente ligadas al contrabando de drogas.

Consultada al respecto, la mandataria respondió: “La autodeterminación de los pueblos y no al injerencismo y la invasión. Esa no solamente es por convicción, sino porque así está establecido en nuestra Constitución”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el pasado 10 de octubre. ı Foto: Reuters

Esta no es la primera vez que la mandataria se pronuncia en contra de las medidas que toma el país norteamericano contra Venezuela.

En marzo también consideró que el entonces amago lanzado por Estados Unidos, sobre imponer aranceles a aquellos países que compren petróleo a Venezuela, no resultaba benéfico.

Cabe recordar que desde inicios del mes de septiembre el ejército estadounidense ha atacado a cinco embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el mar Caribe, matando a 27 personas. Al menos cuatro lanchas habían salido de Venezuela.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT