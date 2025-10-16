Presidenta confía en que el tratado se mantendrá

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional el 15 de octubre de 2025

A 15 días de que venza la prórroga de tres días que concedió Estados Unidos a México para la aplicación arancelaria, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se ha avanzado en las negociaciones, al punto en que únicamente falta por aclarar siete de las 50 barreras comerciales que acusó el gobierno estadounidense; además, se dijo confiada en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá.

A finales de julio, el presidente Donald Trump dio una prórroga de 90 días a nuestro país para la aplicación de 25 a 30 por ciento de gravámenes a productos que no cumplieran con las reglas de origen del tratado comercial.

Sobre este tema, la mandataria recordó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, viajó a Washington para reunirse con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y dar seguimiento a temas de seguridad y concretar una agenda de reuniones hacia el futuro.

90 Días dio de plazo para la aplicación del 30% de aranceles

Aunado a esto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también viajará en estos días para sumarse a los trabajos.

“Hay un equipo muy grande de las secretarías, trabajando en México y en Estados Unidos para poder dar alternativas a lo que ellos consideran que son estas barreras. Y va muy avanzado, creo que quedan solamente siete puntos por atender”, dijo.

Mencionó que los criterios para la revisión del T-MEC serán definidos en estos días, pero por ahora, no hay alguna novedad. Además, se le consultó sobre si confía en que nuevamente México consiga un trato preferencial.

“Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte. Y, además, el tratado es ley, como les decía. Habrá, en esta revisión, algunos temas nuevos, pero tenemos confianza en que se va a preservar el tratado”, respondió.