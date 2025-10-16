Red de huachicol hunde a Morena; ‘es el hurto más grande de la historia’: PAN

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna Ayala

La vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, aseguró que la red de huachicol fiscal que opera en el gobierno representa 'el robo más grande en la historia de México', con un daño estimado superior a 600 mil millones de pesos, una cifra que, afirmó, no tiene precedente en ningún otro sexenio.

En conferencia de prensa, la legisladora panista acusó que la red de contrabando de combustibles se gestó durante el gobierno de la llamada “deformación”, y que supera con creces los 15 mil millones de pesos del fraude en Segalmex.

“Así de ladrón y corrupto resultó ser el régimen que prometió no robar, no mentir y no engañar”, señaló Luna, al advertir que el saqueo provino desde las más altas esferas del poder, involucrando a familiares y allegados.

El esquema consistía en introducir millones de litros de combustibles al país bajo una clasificación fiscal falsa, con el fin de evadir impuestos y derechos aduaneros, lo que generó pérdidas multimillonarias al erario.

Junto a el legislador Marcelo Torres, del PAN, coincidió en calificar esta red como “el cartel de Palenque”, asegurando que sería imposible que un fraude de tal magnitud ocurriera sin el conocimiento del expresidente.

Por lo anterior, la aprobación de Morena y sus aliados de la nueva Ley Aduanera en el Congreso de la Unión, que no combate la corrupción y en cambio sí militariza, recauda más, criminaliza a los agentes aduanales y protege a los responsables del huachicol fiscal, finalizó.

