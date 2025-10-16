Rosa Icela en la emergencia

Importante, nos comentan, que en la atención de la emergencia provocada por las lluvias en la zona de La Huasteca, no sólo funcionarios relacionados con los temas de protección civil estén puestos y dispuestos para arremangarse y apoyar. Ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estuvo en Hidalgo encabezando el despliegue de recursos federales en las comunidades afectadas. En el Aeropuerto “Ingeniero Juan Guillermo Villasana”, en compañía del gobernador Julio Menchaca, así como de los subsecretarios de Gobierno, César Yáñez, y de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, Rosa Icela verificó la logística que se sigue para llevar apoyos a quienes más lo necesitan. Antes de realizar un sobrevuelo para tener el pulso de cómo se está atendiendo la situación, tuvo un gesto importante al agradecer las donaciones que realizan los ciudadanos en apoyo de los damnificados, desde grandes empresarios hasta personas que aportan un agua o un kilo de frijol. La solidaridad ha detonado, destacó.

