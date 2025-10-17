Amago de la CNTE al Mundial

Y pues resulta que ya amagó la CNTE con boicotear el Mundial si no le cumplen sus demandas. Fue ayer en un mitin que un profesor con micrófono en mano lanzó: “¡Si no hay sistema colectivo de pensiones no hay Copa Mundial del 2026!” No está claro si en estos momentos pudiera haber asuntos pendientes de atender con el ala más radical del magisterio, sobre todo, porque apenas este año el aumento salarial a los docentes fue de 10%, esto es, arriba de lo que se daba en sexenios pasados. Además, el Gobierno federal ya ha explicado la imposibilidad de derogar la ley del ISSSTE, por las afectaciones que habría a las finanzas públicas del país. Como sea, tras la amenaza de ayer de la Coordinadora a más de uno se le vinieron a la mente las manifestaciones que los profesores llevaron a cabo en la Ciudad de México, en la que con sus bloqueos desquiciaron la movilidad por horas. La cosa no estaría sencilla tampoco para los profes, pues también por esas fechas tomaron fuerza voces que los señalaban por pasar de la presión al chantaje. Pendientes.