Atención de emergencia en escuelas

Y ya se vio que frente a las afectaciones provocadas por las lluvias en más de 800 escuelas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, el que se aplicó para recorrer personalmente planteles de la huasteca potosina para constatar daños y coordinar acciones inmediatas para recuperar la continuidad de las clases fue el secretario de Educación, Mario Delgado. Es sabido que el funcionario acumula muchos kilómetros recorridos en el país, tanto por encargos previos como por el actual, algo que da noción sobre la importancia del trabajo territorial. El titular de la SEP nos dicen, ha seguido la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum para privilegiar la seguridad y continuidad educativa, habilitando clases remotas en zonas seguras y garantizando el reabastecimiento de libros de texto que resultaron dañados. Abona a la respuesta gubernamental el trabajo in situ que genera coordinación, suma de esfuerzos y resultados. Pendientes.