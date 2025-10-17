Defensa informa, en Mañanera de CSP, acciones por lluvias en La Huasteca

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, presentó las acciones del Plan DN-III-E en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, debido a las intensas lluvias de la semana pasada en esas entidades de La Huasteca.

El Plan DN-III-E se está dando más atención en las zonas que permanecen incomunicadas.

Se informó que para el Plan DN-III-E trabajan en los cinco estados afectados, 8 mil 389 de efectivos.

“Este es el resumen, de los resultados de la aplicación del Plan DNIII-E en tres fases, en auxilio y en la recuperación en otras de tal manera que tenemos del 9 al 16 de octubre hablando en materia de auxilio de 346 personas evacuadas, resaltan las despensas 122 mil, 230 mil litros de agua y 92 albergues con persianas alojadas. Por lo que se refiere a las actividades con los 3 puentes aéreos cabe mencionar que desde el día de ayer están operando las logísticas avanzadas de tal manera que la base logística; estaríamos apoyando únicamente las que están aisladas pero con estos puentes aéreos ya estarán comunicadas”, se informó durante la Mañanera del Pueblo, de la Presidenta Claudia Sheinbaum.