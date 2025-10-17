Desarrolla SICT plan para reconstrucción de casi 60 puentes

La cifra de localidades incomunicadas en la región de La Huasteca afectada por las lluvias e inundaciones bajó de 191 a 160 en el último día, por medio de las obras para atender bloqueos en caminos y la apertura de vías alternas, resaltó el titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva.

En conferencia, detalló que el número de municipios afectados se encuentra en 108, de los que 69 son considerados de atención prioritaria. Respecto a la situación de Hidalgo, precisó que aún hay 84 comunidades con caminos obstruidos y ya se logró abrir otros 119 en su totalidad, mientras que 83 han sido rehabilitados parcialmente.

Añadió que hay técnicos desplegados para dar opciones de paso en lo que terminan de rehabilitarse los caminos por medio de obras de reconstrucción.

Presentación de situación en Hidalgo. ı Foto: Captura de pantalla.

El Dato: a las 160 localidades que permanecen incomunicadas se les llevan alimentos y agua a través de 47 helicópteros de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina.

Una de las obras que destacó el funcionario es el puente de Huautla, del cual aseguró que se trabajar para que tenga un punto de retorno de mil años, es decir, que sean capaces de soportar eventos que ocurren en promedio una vez dentro de dicho periodo.

En cuanto a Puebla, aún hay 21 localidades incomunicadas; donde resaltó que uno de los bloqueos prioritarios por atender es el que va de Honey a Pahuatlán. En Tlacuilotepec se trabaja en la construcción de un puente de vía alterna para mantener el paso abierto a la población.

En Querétaro se registran 10 localidades con caminos obstruidos. Señaló que el martes se registró un deslave en Pinal de Amoles, y se espera que las obras tarden días. En cuanto a Veracruz, aún hay 45 localidades incomunicadas; en las últimas horas ya se consiguió reabrir 27 caminos.

El titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (@SICTmx), Jesús Esteva, informó que avanza la rehabilitación de caminos incomunicados en La Huasteca, al bajar de 191 a 160 de este miércoles a hoy https://t.co/d4BOUdS82C pic.twitter.com/5gs13y49g0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 16, 2025

En resumen, se han atendido 178 incidencias de 461 registradas. Para ello, se han utilizado 368 máquinas con 685 trabajadores en 149 frentes de obra.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que además de esto se cuenta con el equipo de las Fuerzas Armadas, con lo que en suma representan alrededor de mil máquinas operando para volver a comunicar a los habitantes de la zona afectada, “es un esfuerzo muy importante que se ha hecho gracias a la coordinación integral”.

En su oportunidad, la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, dijo que hasta ahora se ha rehabilitado 93 por ciento del servicio energético, se han movido 60 plantas de emergencia y se espera que otras 35 sean transportadas a las zonas de difícil acceso, para lo cual colaborarán aeronaves de la Defensa.

Resumen de las acciones de la SICT. ı Foto: Captura de pantalla.

En Hidalgo, destacó que aún hay siete mil 263 usuarios afectados por la falta de suministro, y que el miércoles, el personal pudo ingresar a algunas de las zonas para volver a conectar las líneas de electricidad.

En Puebla hay dos mil 942 usuarios sin atender; en Querétaro,157; en Veracruz, nueve mil 338, respecto a lo cual se precisó que aún hay comunidades en donde tampoco se ha podido tener acceso vía terrestre.

A su vez, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que por medio de amplios despliegues de servidores de la nación, que incluso han recurrido a instalar 15 campamentos en zonas de difícil acceso, se ha conseguido censar a más de 26 mil viviendas en los estados afectados.

Detalló que al 15 de octubre se registraron 58 municipios: 13 en Veracruz; 17 en Hidalgo; 15 en Puebla; siete en Querétaro y seis en San Luis Potosí, lo que se traduce en 26 mil 311 viviendas.

Sobre los recorridos, la Presidenta comentó que durante su recorrido en Tamazunchale, San Luis Potosí, apreció que varios hogares afectados ya tienen la etiqueta proporcionada por la dependencia para marcar que ya fueron evaluadas.

La mandataria calificó como “heroico” que las y los servidores de la nación se instalen en campamentos cercanos a las zonas a censar.

.

Sin clases, más de 743 mil estudiantes en 5 estados

› Por Yulia Bonilla

Derivado de la suspensión de clases y los planteles dañados por las lluvias e inundaciones en la región de La Huasteca, más de 743 mil estudiantes se encuentran sin clases.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, detalló que hasta ayer había 821 planteles con daños en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

El Tip. EL titular de la SEP informó que los 821 planteles afectados están asegurados, por lo que está garantizada su reconstrucción.

No obstante, derivado de la instrucción de cierre preventivo de clases, en San Luis Potosí hay 100 estudiantes afectados por la suspensión en dos planteles; 190 mil en Puebla, por la pausa en dos mil 318 escuelas.

La entidad más perjudicada, hasta ahora, es Veracruz, donde 380 mil 332 alumnos no tienen clases, por el paro de labores en seis mil 599 planteles; en Hidalgo hay 172 mil 545 alumnos sin clases por suspensión en tres mil 650 escuelas, y en Querétaro, la afectación es para 341 estudiantes por ocho escuelas en pausa.

Señaló que personal la educación y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realizan valoraciones directas en los planteles afectados para cuantificar los daños y definir las acciones de rehabilitación.

Resaltó que en las comunidades donde existan condiciones seguras, las clases podrán retomarse en modalidad remota, con el propósito de asegurar la continuidad tanto en educación básica como en media superior. Asimismo, comentó que ya se lleva a cabo el reabastecimiento de Libros de Texto Gratuitos en todas las zonas afectadas, para que ningún estudiante quede rezagado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR