Fuerzas Armadas son de lo mejor en nuestro país: CSP; reconoce trabajo ante afectaciones por lluvias

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó en sus redes sociales la labor que hacen las Fuerzas Armadas, esto por su apoyo a comunidades afectadas por las lluvias recientes.

“Las Fuerzas Armadas son de lo mejor en nuestro país; ayudan al pueblo con estrategia y lealtad, siempre con el corazón en la mano. Les muestro un ejemplo de la atención a las poblaciones afectadas por las lluvias”, escribió Claudia Sheinbaum en sus redes oficiales.

Cumplida más de una semana de la emergencia por inundaciones y devastación por lluvias en la Huasteca, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que se mantiene la coordinación con autoridades estatales y municipales con el objetivo de atender a las comunidades afectadas.

“Seguimos trabajando de manera conjunta para atender municipios afectados en todo el país”, expresó Claudia Sheinbaum durante la Mañanera del Pueblo.

