Gobernadores de entidades afectadas por lluvias dan informe a CSP sobre avances de rehabilitación

A través de videollamadas, gobernadores de distintos estados que se vieron afectados por las lluvias que causaron devastación, informaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum que trabajan en el resarcimiento de danos.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que “toda la huasteca sufrió los embates de la naturaleza”, por ello se implementó un puente aéreo con 20 aeronaves para atender 46 comunidades incomunicadas.

Dijo que “se tiene una fuerza de tarea laboral de 9 mil 788 personas, donde tres cabeceras municipales y continúan 37 comunidades incomunicadas”.

En el estado de Veracruz, al momento hay 50 refugios temporales con 4 mil 768 personas y dijo que se tiene prioridad en la entrega de despensas y atención médica. Mencionó que más de 601 máquinas realizando tareas de limpieza y se han otorgado 47 mil comidas calientes.

“Se han repartido 227 mil 337 litros de agua embotellada. En Pánuco hay 33 centímetros de agua que se han desbordado del río; se instalaron seis albergues”, acotó.

En su turno, Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, informó que el Aeropuerto de Pachuca se convirtió en el centro de distribución de las despensas y la ayuda que llega de todas las organizaciones, instituciones y estados y que al día de hoy 20 municipios están incomunicados y hay 29 personas no localizadas.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta reportó que a la fecha se tienen 13 comunidades incomunicadas y ya se tienen comunicación en 23 municipios, además que se ha realizado la reconexión eléctrica donde solo trabajan 122 máquinas trabajan.

“Personal estatal realizan visitas por las diversas instituciones de Salud para coordinar y supervisar las tareas. Hay lamentablemente 18 personas muertas y 5 personas desaparecidas, en la entidad ya se realizan tareas de limpieza”, dijo.

En Querétaro, el Gobernador Mauricio Kuri, reportó que hay 8 municipios afectados y hubo un derrumbe que afectó a 10 comunidades, una persona fallecida, 228 kilómetros de caminos con afectaciones y ahora ya hay 100% de comunidades con servicio eléctrico.

Mencionó que 32 escuelas sufrieron daños estructurales y 5 kilómetro de la carretera 100 estatal sufrieron afectaciones por deslave.

En San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de la entidad informó que al momento hay cero comunidades incomunicadas, 50 mil 785 despensas y víveres entregados, 17 mil 457 paquetes de limpieza entregados.

Y dijo que trabajan al momento 50 brigadas médicas brindando atención, mil 561 atenciones médicas. 9 caminos en reparación; 2 municipios en limpieza y 50% de fumigación en 11 municipios, además de 20% de vacunación en 11 municipios. “Se prevé salir de la contingencia en las próximas horas”, mencionó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR