“Lodazal de riqueza inexplicable”

Y los que, como dirían las abuelas, andan del chongo, son los senadores Luis Armando Melgar y Gerardo Fernández Noroña. Y es que ahora el del Verde Ecologista se le fue encima al morenista en las benditas redes, en medio de un choque por ingresos y patrimonios. El caso es que, nos hacen ver, en esta confrontación como que los mensajes ya están subiendo de tono. “Fernández Noroña vuelve a escupir al cielo. Dice que revisará mis ingresos cuando él mismo está en el lodazal de una riqueza inexplicable… Este sucio pendenciero mejor debería atender a los comuneros de Tepoztlán por las irregularidades que tiene su casota, además de que seguimos sin saber cómo la pudo comprar si hace unos años moría de hambre, como él admitió”, escribió el legislador chiapaneco. Es sabido que el PVEM es un partido que gravita en la órbita de la 4T, sin embargo, en este caso eso no ha sido obstáculo para que se den con todo. “Anda Noroña, dinos cómo puedes financiar tus camionetas y tus viajes VIP. ¿De dónde salieron los recursos para tu reciente vuelo privado? Quítate la mugre de la opacidad… luego por eso te dan de zapes”. ¿Qué tal?

