Los nuevos terratenientes de Tabasco

Con la novedad de que el gobernador de Tabasco, Javier May, ya declaró sobre el caso de la multiplicación de los ranchos de su secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues resulta que el mandatario estatal más que referirse a la acelerada evolución patrimonial de su subalterno —la cual ocurrió acentuadamente durante el sexenio pasado—, celebró que la información que la documenta viniera de las declaraciones patrimoniales que hizo públicas el funcionario. Es decir, de una acción de transparencia de Pepín, como conocen a José Ramiro. Por ello en la entidad algunos han salido a cuestionar que no se ponga ojo en las múltiples compras. También, ha reportado el periodista que indagó el tema, Audelino Macario, a pesar de que May destacó la transparencia de Pepín, resulta que el propio gobernador no ha hecho público el detalle de los bienes inmuebles que posee, a pesar de que reconoce que pasaron de dos a cinco. Así el edén.