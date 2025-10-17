UNAM “bajo asedio”

Fuerte posicionamiento el que hicieron ayer cientos de universitarios destacados, que acusaron que la UNAM se encuentra bajo un inaceptable e injustificable asedio. En un escrito que difundieron ayer señalan como arranque de la actual situación el ataque en el CCH Sur, seguido por el maltrato a autoridades y amenazas que provocaron cierres de escuelas. Ponen además el reflector sobre los pliegos petitorios de los cuales destacan puntos atendibles, como la seguridad, pero advierten que también se incluyen otros como “evaluaciones empáticas”, “destitución de profesores por ideologías” o el rompimiento de relaciones con Israel, los cuales califican como un “desfile de despropósitos”. Se pronuncian por la devolución inmediata de planteles bajo asedio y llaman a que, incluso, las comunidades voten para mostrar su postura mayoritaria. “El amedrentamiento que vive nuestra universidad recuerda episodios del pasado… Como entonces, nuestra comunidad debe asumir la defensa de la institución”, advierten. Hay que echarle un ojo.

