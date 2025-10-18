CNTE paraliza 4 estados y amaga con más protestas

Integrantes de la Sección 22 cerraron el acceso al aeropuerto de Santa Cruz Xoxocotlán, ayer.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desquició este viernes la actividad en cuatro entidades del país mediante un paro laboral de 24 horas acompañado de bloqueos carreteros, de vialidades y cierres de casetas de peaje.

Las movilizaciones afectaron principalmente Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en demanda de aumento salarial, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la derogación de reformas educativas implementadas durante los sexenios de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Las acciones forman parte de una jornada nacional de lucha emergente impulsada por la CNTE con miras a una movilización más amplia de 48 horas prevista para noviembre, con el objetivo de presionar al Gobierno federal para que reinstale la mesa central de diálogo entre la Coordinadora y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Tip: Según los docentes, hubo paro de labores del magisterio en Morelos, Zacatecas, Ciudad de México, Quintana Roo, Chihuahua y Baja California.

En Oaxaca, la Sección 22 paralizó prácticamente las ocho regiones del estado mediante bloqueos carreteros y cierres de casetas de cobro.

En los Valles Centrales, los maestros bloquearon la caseta de Huitzo, el crucero del Aeropuerto Internacional, Tlalixtac de Cabrera y el monumento a Juárez.

En Michoacán, integrantes de la Sección 18 tomaron el Congreso del Estado en Morelia, impidiendo el ingreso de diputados y trabajadores.

En Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) bloqueó la Autopista del Sol en el Parador del Marqués y marchó en Chilpancingo, obstruyendo la circulación hacia el norte de la ciudad. En el puerto de Acapulco, bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán y tomaron las oficinas de la delegación del ISSSTE.

Chiapas enfrentó el cierre de los principales accesos a Tuxtla Gutiérrez. La Sección 7 de la CNTE bloqueó los puntos conocidos como La Pochota y La Angostura, paralizando la capital del estado.