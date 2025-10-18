Detienen en Ecatepec a presuntos montachoques vinculados con ‘Los 300’

Ocho presuntos integrantes de un grupo delictivo conocido como “Los 300″ o “Sindicato de los 300”, dedicado a la extorsión mediante la modalidad de montachoques, fueron detenidos en el municipio de Ecatepec, Estado de México, durante un operativo conjunto entre personal de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el viernes en la colonia Jajalpa Olímpica, cuando elementos en patrullaje terrestre atendieron el llamado de auxilio de un ciudadano que sufrió un percance entre su camioneta redilas y un vehículo sedán. El afectado denunció que varios individuos intentaban intimidarlo y exigirle dinero a cambio de no agredirlo ni dañar su unidad.

Ante la denuncia, los agentes actuaron de inmediato y detuvieron a ocho personas identificadas como Diego “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Miguel Ángel “N”, José Piedad “N”, Luis Fernando “N”, Luis Enrique “N”, Brandon Alfredo “N” y Erick “N”.

Durante su aseguramiento, los detenidos afirmaron pertenecer al grupo criminal Los 300, dedicado a extorsionar automovilistas bajo el modus operandi de los montachoques, es decir, provocar accidentes menores para exigir dinero a los conductores .

Tras leerles sus derechos, los presuntos responsables fueron trasladados al Ministerio Público de Ecatepec, en la colonia Ampliación Izcalli, donde se determinará su situación jurídica. Las dos unidades involucradas en el incidente fueron aseguradas y verificadas, sin que se encontraran reportes de robo.

La Secretaría de Marina destacó que con estas acciones, en coordinación con autoridades locales, “se fortalece la estrategia de seguridad en el Estado de México, reafirmando su compromiso de mantener una presencia activa y permanente contra la delincuencia y la extorsión”.

