Hermano de AMLO justifica compra de ranchos

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, defendió la adquisición de 13 ranchos y 694 cabezas de ganado, señaladas en su declaración patrimonial, al afirmar que se trata de “propiedades pequeñas”, compradas poco a poco y producto de su trabajo, no de actos de corrupción.

La explicación surgió luego de que el periodista Audelino Macario hiciera pública parte de su declaración patrimonial, en la que se detalla la compra al contado de 13 predios rurales en Tabasco por 6.9 millones de pesos y la de ganado valuado en 10.4 millones de pesos, pese a que el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador reportó no tener ingresos, empleo o empresas en 2023.

Sin negar la autenticidad de los documentos, el morenista sostuvo que la publicación forma parte de una campaña mediática impulsada por “los poderosos del país” en su contra.

“Esa información la sacaron de mi declaración patrimonial; yo no escondo absolutamente nada. Lo demás, lo que ellos se imaginan, es una cuestión mediática. Todavía los poderosos no perdonan lo que hizo el presidente Andrés Manuel, de quitarles recursos a las élites y dárselos al pueblo a través de los programas sociales”, declaró López Obrador.

Consultado sobre las fechas en que se realizaron las compras, reconoció que parte de las adquisiciones ocurrieron en ese periodo, aunque intentó matizar su respuesta asegurando que las compras comenzaron años antes.

“Tengo esas propiedades porque tuve una y luego me ofrecieron 10 hectáreas y las compré, luego me ofrecieron 11 hectáreas y las compré, pero la fui comprando poco a poco, son propiedades chicas, pero bueno, yo afortunadamente estoy tranquilo, sé cómo la adquirí y es producto del esfuerzo”, aseveró

Inicialmente admitió que algunas compras coincidieron con la presidencia de su hermano, aunque después reculó: “Sí, seguramente fue durante su administración… a ver, déjame hacer cuentas… no, no, no; yo adquirí las primeras tierras en 2010, algo así, 2011. Andrés fue presidente del 18 al 24. Fui comprando pedazos cerca de mi propiedad”.