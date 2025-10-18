Morena se deslinda de exdirector del Fonden

La presidenta nacional del partido guinda, ayer, en conferencia de prensa en Sonora.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, desconoció a José María Tapia Franco, exdirector del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), como militante de su partido, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ejemplificara con su gestión la corrupción en el manejo de esos recursos.

La mandataria justificó la desaparición del Fonden en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el recurso mencionado era utilizado bajo criterios burocráticos y con corrupción.

Recordó que el titular se encontraba de vacaciones apostando en las Vegas mientras que los huracanes Ingrid y Manuel golpeaban zonas del país, dejando decenas de fallecidos y sitios destruidos.

El Dato: la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, pidió ayer al Gobierno federal reactivar el Fonden “o como quieran llamarle”.

Por lo anterior, y en conferencia de prensa en Sonora, Alcalde Luján aseguró que se realizó una exhaustiva búsqueda en los registros de la militancia y el exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña “no fue encontrado”, por lo que ahora forma parte de las filas del PVEM.

“En el caso de esta persona, José María Tapia, quien en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena, nosotros ya hicimos incluso un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena”, confirmó.

La dirigente morenista comentó que se creó la Comisión Evaluadora para revisar si las personas que se incorporan a su partido “suman” a su movimiento.

En tanto, la Presidenta Sheinbaum consideró que casos como el de Tapia evidencian la necesidad de revisar con mayor rigor los perfiles de quienes buscan incorporarse o ser postulados por su partido.

“Me parece muy bien que la actual dirigencia de Morena haya decidido por personas que se han integrado que a lo mejor debería de haberse revisado con mayor detalle y que ya no sea la decisión del presidente, el secretario general, la organización o sólo del Comité Ejecutivo, sino de una comisión que haga un análisis de quién puede ser candidato de morena o de las coaliciones”, dijo.

La mandataria respaldó la creación de una Comisión Evaluadora de Incorporaciones dentro del partido, encargada de revisar los antecedentes y trayectoria de nuevos perfiles.

“Creo que Morena hizo bien en formar esta comisión, que no dependa de una u otra persona invitar a alguien de otro partido a ser candidato, sino que lo revise una comisión de acuerdo a la historia de la persona que tome la decisión. Yo creo que hoy hicieron eso en su consejo y me parece bien”, añadió.