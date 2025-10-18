Sube a 76 la cifra de muertos por lluvias en la Huasteca

El número de muertos por las intensas lluvias en la región Huasteca la semana pasada aumentó a 76, mientras que 39 personas siguen no localizadas.

Así lo reportó el micrositio del Gobierno de México en donde se muestran las cifras actualizadas de la emergencia que azotó el centro y oriente del país.

Habitantes realizan labores de limpieza en sus casas, tras intensas lluvias, en Poza Rica, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

Según estos números, Veracruz es el más afectado, con 34 muertos y 14 no localizados; le sigue Hidalgo, con 22 fallecidos y 20 no localizados; después, Puebla, con 19 muertos y cinco no localizados, y finalmente Querétaro, con un muerto y cero no localizados.

San Luis Potosí, que también resultó impactado por las lluvias, no cuenta con ningún muerto ni ningún no localizado.

Recuento de fallecidos y no localizados en el micrositio del Gobierno de México. ı Foto: Captura de pantalla

A más de una semana del inicio de la emergencia por las fuertes lluvias, el Gobierno federal y los gobiernos estatales aseguran que continúan con la atención en las regiones afectadas, como lo informó el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, detalló que alrededor de 52 mil servidores públicos de los gobiernos federal y estatal apoyan a los mexicanos en los cinco estados afectados.

Durante la gira de trabajo de fin de semana, realizamos la evaluación general de trabajos de limpieza y apoyo en Poza Rica, Álamo y Tempoal, municipios afectados por las lluvias en Veracruz. Las comunidades reciben atención en aseo de calles, restablecimiento de servicios y… pic.twitter.com/wOXSqLCUFG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2025

“Es algo realmente extraordinario, de mucha entrega y convicción del servicio público y de amor. Decirles que no están solos, que estamos ahí en este momento y que vamos a seguir apoyando a todos también en el periodo de reconstrucción”, explicó la presidenta.

Posteriormente, se informaron avances en el restablecimiento del suministro eléctrico, la apertura de caminos y el censo de las comunidades afectadas.

#CFEInforma | En Zilacatipan, Huayacocotla, Veracruz, personal de la CFE reconstruye la infraestructura eléctrica para restablecer el servicio en cada rincón.



¡Seguimos trabajando! pic.twitter.com/CyBPkGS5B7 — CFEmx (@CFEmx) October 18, 2025

De acuerdo con el micrositio del Gobierno federal, en total se han reabierto 335 caminos, mientras que 329 permanecen cerrados. En este sentido, Hidalgo es el municipio más afectado, con 40 municipios con afectaciones en este sentido.

Mientras que el restablecimiento del suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad ha superado el 95 por ciento en todos los estados con atención.

Así, alcanzó el 95.63 por ciento en Hidalgo; 97.53 por ciento en Puebla y 99.25 por ciento en Veracruz. Mientras tanto, en Querétaro y San Luis Potosí ya hay 100 por ciento de cobertura.

