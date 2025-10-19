Claudia Sheinbaum alista recorrido en Puebla a una semana de devastación

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en Huauchinango, Puebla, el 12 de octubre.

A una semana de la devastación provocada por las lluvias e inundaciones en la región de la Huasteca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista un día más de recorridos por el estado de Puebla para este domingo.

Por medio de redes sociales, el gobernador de esta entidad, Alejandro Armenta, dio a conocer que la mandataria federal acudirá al municipio de Pantepec.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido en Tempoal, en Veracruz. ı Foto: Presidencia / Cuartoscuro

Especificó que la jefa del Ejecutivo Federal enfocará el recorrido en la verificación de las obras para reabrir caminos.

“Hoy, nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum estará en Pantepec, nuevamente en una visita en la zona de desastre, va a revisar unos puentes”, dijo.

Hoy nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein estará en Pantepec, continuando con los recorridos para supervisar los daños y fortalecer la atención a las familias afectadas. 🫂🇲🇽 pic.twitter.com/dDmsnD65Xb — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) October 19, 2025

El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Huehuetla y Tianguistengo, Hidalgo, junto con el gobernador Julio Menchaca, desde donde supervisó los avances en las labores para atender a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias.

Publicó un video en redes sociales donde mostró algunos de los momentos de estos recorridos, en donde evaluó los daños y las afectaciones a la vez que habló con la población sobre sus necesidades tras las fuertes lluvias.

Hoy estuvimos en Huehuetla y Tianguistengo, Hidalgo, con el gobernador Julio Menchaca Salazar. Informamos a la población sobre los avances en apertura de caminos, la llegada de más apoyos, así como el censo de las y los servidores de la nación. No están solos. pic.twitter.com/sjl2NkJAsd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 19, 2025

“Hoy estuvimos en Huehuetla y Tianguistengo, Hidalgo, con el gobernador Julio Menchaca Salazar. Informamos a la población sobre los avances en apertura de caminos, la llegada de más apoyos, así como el censo de las y los servidores de la nación. No están solos”, escribió Sheinbaum.

Asimismo, informó que, en Huehuetla, Hidalgo, se inició el censo de las viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos, y que ha avanzado la reapertura de caminos.

Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza.… pic.twitter.com/vxABHvARei — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 19, 2025

“Informamos a la población de Huehuetla, Hidalgo, que las y los servidores de la nación iniciaron el censo de viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos. Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza. Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado”, escribió en X.

Al corte de la mañana de este domingo, el Gobierno federal, a través del micrositio en el que reporta las cifras de la atención a la emergencia en los estados afectados, informó que la cifra de personas no localizadas por estos hechos bajó a 31, desde 39 que se reportaron en el último recuento.

Mientras que la cifra de personas fallecidas continúa en 76.

