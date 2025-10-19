FGR decomisa 203 paquetes de cocaína y una avioneta en operativo conjunto en Tapachula, Chiapas

Elementos federales aseguraron una avioneta y más de 200 paquetes con aparente cocaína en un aeródromo de Tapachula.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 200 paquetes con posible cocaína, así como una aeronave, durante un operativo ejecutado en el estado de Chiapas.

De acuerdo con una tarjeta informativa, la acción fue realizada por la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Fiscalía Federal en la entidad.

El operativo de la FGR en Chiapas contó con apoyo de la Guardia Nacional, Defensa y autoridades estatales. ı Foto: FGR

El operativo se llevó a cabo en un inmueble utilizado como aeródromo en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas–Ciudad Hidalgo, donde se aseguraron 203 paquetes con un polvo blanco con las características del clorhidrato de cocaína. También se incautaron una avioneta, tres camionetas y el propio inmueble.

La FGR informó que la acción derivó de una carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público Federal, tras indagatorias realizadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La aeronave y los 203 paquetes decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. ı Foto: FGR

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales, quienes ejecutaron el cateo con autorización judicial.

Se presume que por estos hechos se podrían fincar delitos contra la salud, previstos y sancionados en el Código Penal Federal.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Hasta el momento no se reportan detenidos, aunque se continuará la integración de la carpeta de investigación para determinar a quién o quiénes resulten responsables.

