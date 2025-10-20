Contralmirante Fernando Farías no se presenta a audiencia por huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna enfrenta acusaciones de la FGR por delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles

En los juzgados del penal federal del Altiplano

La audiencia de imputación programada para este lunes contra el contralmirante Fernando Farías Laguna’, acusado de delincuencia organizada vinculada con delitos relacionados con hidrocarburos, fue cancelada en los juzgados del penal federal del Altiplano.

Fernando Farías Laguna no se presentó ante las autoridades judiciales tras perder de manera definitiva el amparo que había interpuesto contra una orden de aprehensión.

Al recinto judicial ubicado en el Estado de México tampoco acudieron representantes de la Fiscalía General de la República ni algún abogado defensor del contralmirante.

La audiencia inicial quedó suspendida indefinidamente hasta que el acusado sea capturado y puesto a disposición de un juez de control.

Fernando Farías Laguna actualmente es prófugo de la justicia y es buscado por Interpol en 192 países.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República apuntan a que Farías Laguna’ habría participado en una red de contrabando de hidrocarburos, mediante la importación ilegal de combustibles que ingresaban al país bajo declaraciones falsas.

Los cargamentos eran identificados como aditivos o lubricantes para evadir el pago de impuestos en las aduanas mexicanas, operación conocida como huachicol fiscal.

El caso involucra directamente a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya fue formalmente vinculado a proceso por el mismo delito y permanece detenido.

Ambos hermanos pertenecen a la Secretaría de Marina y son señalados por las autoridades como los principales operadores de esta red de tráfico de combustible que operaba en diversas aduanas del país.

La magnitud del operativo realizado en Tampico, Tamaulipas, dimensiona la escala de la organización criminal.

Las autoridades lograron el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel y la detención de 14 personas vinculadas con esta red de contrabando. Entre los detenidos se encuentran figuras clave como Anuar González Hemadi, Héctor Manuel Portales Ávila y José Ramírez Guardado, identificados como personajes centrales en la estructura delictiva.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR