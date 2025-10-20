Cumple CSP sexto día de recorridos con afectados

Acude a Puebla a una semana de la devastación

En el sexto día de recorridos por las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el estado de Puebla, en donde aseguró a la población damnificada que se saldrá adelante “poco a poquito”.

La primera parada de este domingo fue el municipio de Pantepec, donde supervisó, junto al gobernador Alejandro Armenta, las labores de limpieza que se han llevado a cabo entre las calles.

“Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla, para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás”, dijo la mandataria, al compartir imágenes del recorrido en redes sociales.

El Dato: La SEP informó que este lunes regresan a clases presenciales estudiantes de 563 escuelas de la Sierra Norte de Puebla que no sufrieron afectaciones por las inundaciones.

En un diálogo con los habitantes, la mandataria se comprometió a regresar para verificar el avance de los apoyos y acciones en la zona afectada, como parte de los cuales, sostuvo, se volverán a poner en pie las instancias médicas y educativas que resultaron con daños.

“Vamos a arreglar las escuelas, la clínica, todo; nada se va a quedar sin arreglo, poco a poquito vamos a ir saliendo adelante. Y me voy a poner de acuerdo con el gobernador para regresar aquí en un tiempo y supervisar cómo va”, dijo a los pobladores.

Remarcó que se brindarán apoyos para todos los que resultaron afectados, no sólo en cuanto a las pérdidas de bienes y en viviendas, sino también respecto a las cosechas de sus cultivos agrícolas.

11 municipios de la Sierra Norte de Puebla sin afectaciones regresan a clases

22 mil 754 personas están asignadas a tareas de atención en zonas afectadas

Recordó a la población que se levanta un censo, a partir del cual se analizará qué apoyo entregar a cada familia en la segunda repartición que se realizará.

“Después se va a analizar el censo y dependiendo de la pérdida que hayan tenido en su casa, se va a dar un segundo apoyo. Si perdieron completamente la casa, el apoyo será mayor; si tuvieron afectaciones menores, será menor, pero eso es producto del censo”, recalcó.

Mientras tanto, se continuará con la entrega de despensas para que la población tenga con qué alimentarse en lo que se recuperan.

Señaló que, como parte de la asistencia que se brinda, se alista la entrega de enseres domésticos.

“El segundo apoyo, vamos a estar informando cuándo viene, para que sepan que van a tener todo; además, se les va a apoyar con los enseres si perdieron su estufa, o su refrigerador, se les va a dar la estufa y refrigerador para que puedan recuperar lo que perdieron; su colchón igual se les va a dar”, dijo.

Además mencionó: “No todo puede ser esta semana, pero todo el mes vamos a estar aquí pegados para que puedan tener todos estos apoyos…”.

En declaraciones complementarias, reconoció la labor que han hecho los gobernantes locales, por mantenerse al tanto de la situación.

“Quiero agradecerle a la presidenta municipal, al gobernador, la verdad, han estado… miren, han pasado tantas cosas en nuestro país y luego los gobernantes no están a la altura, pero aquí, la presidenta, de 10, y el gobernador, de 10. La verdad, han estado al frente…”, dijo.

Previamente, el gobernador Alejandro Armenta informó que la mandataria federal enfocaría el recorrido en la verificación de las obras para reabrir caminos.

“Hoy, nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, estará en Pantepec, nuevamente en una visita en la zona de desastre, va a revisar unos puentes”, dijo.

Al cierre de la visita, también agradeció a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; y al director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, quienes se sumaron a la revisión de las zonas afectadas.

No localizados en la Huasteca bajan a 31

› Por Yulia Bonilla

El número de personas con reporte de desaparición a causa de las lluvias e inundaciones que devastaron cinco estados en la región de la Huasteca bajó a 31.

De acuerdo con el balance diario emitido por el Gobierno de México, la cifra de habitantes sin localizar hasta este sábado era de 39.

En cuanto a la cantidad de fallecidos, la cifra se mantiene en 76: en Hidalgo, 22; en Puebla, 19; en Veracruz, 34, y en Querétaro, una persona.

Hasta ahora, el mayor número de desaparecidos se centra en el estado de Veracruz, con 14, seguido por Hidalgo, con 12 y Puebla con 5 personas.

El Tip: El Ejército y la Fuerza Aérea aplican el Plan DN-III-E en el Naranjal, Veracruz, con la activación de un puente aéreo, para entregar víveres y artículos de primera necesidad.

En cuanto a los daños territoriales, 109 municipios permanecen bajo la clasificación de afectaciones, en tanto que 329 caminos aún se encuentran cerrados, aunque 335 habían sido ya reabiertos hasta este domingo.

Querétaro y San Luis Potosí son los únicos estados que ya registran un restablecimiento total de la energía eléctrica. En Hidalgo, el avance es de 95.63 por ciento; en Puebla de 98 por ciento y en Veracruz de 99.5 por ciento.

En las áreas aún pendientes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzó las acciones para restablecer el servicio eléctrico en las comunidades aún afectadas del municipio de Álamo, Veracruz.

Para las tareas que se realizan en auxilio de la población, se tienen mil 384 máquinas pesadas y 22 mil 754 personas en las tareas. Asimismo, se han conseguido 204 puentes aéreos con 48 helicópteros.

Entre las labores reportadas este domingo, la Misión ECO de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) realizó un recorrido en Nautla, Puebla, donde restableció el acceso al municipio tras las afectaciones sufridas. Allí fue desplegado personal de la Secretaría de Marina (Semar) para brindar apoyo a la población.

Como parte del reforzamiento, este fin de semana se reportó la llegada del buque ARM Isla Holbox al puerto de Veracruz, con 90 elementos navales a bordo y más de 100 toneladas de ayuda humanitaria.

“Como buque de apoyo logístico, estableció un puente marítimo entre Dos Bocas, Tabasco, y Tuxpan, Veracruz, transportando cerca de 120 toneladas de ayuda: víveres, maquinaria y esperanza para quienes más lo necesiten”, señaló la Semar.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) difundió en sus cuentas de redes sociales que mantiene la entrega de despensas y otros insumos vía aérea y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), para llegar a las comunidades más apartadas entre las montañas de Puebla.

Como parte de la aplicación del Plan DN-III-E, la Guardia Nacional (GN) también mantuvo las atenciones médicas a personas afectadas por las intensas precipitaciones en la comunidad Pueblo Nuevo, en Álamo, Veracruz.

En las imágenes compartidas se muestra a personal de salud de esta corporación al brindar consultas médicas y curaciones a población de diferentes grupos de edad.

También se mostró la entrega de víveres, así como cobijas a los damnificados en distintos puntos de La Huasteca.

Paralelamente a la atención de esta emergencia, Protección Civil (PC) mantuvo la observación al río Pánuco, sobre el que se advirtió un incremento en su nivel en los días recientes, lo que generó alerta permanente en Tamaulipas.