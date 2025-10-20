Distancia con PRI no desconoce coincidencias, señalan panistas

El PAN estrenó este fin de semana una nueva imagen institucional y, con ella, una ruta de transformación interna que, en palabras de su dirigencia, busca “devolver el partido a la gente”.

Bajo el lema de apertura y con la promesa de acabar con las viejas prácticas de los padrones cerrados, el blanquiazul se propuso recuperar terreno en la Cámara de Diputados en el 2027 y preparar el camino para competir con fuerza en la elección presidencial del 2030, además de apostar por sus colores y sus siglas, dejan atrás la alianza electoral con el PRI.

El Dato: Durante el relanzamiento del PAN, Jorge Romero invitó a afiliarse al partido. “Si quieres defender a México, el PAN te abre las puertas para ser diputado, alcaldesa”, dijo.

Consultada por La Razón, la diputada federal panista Noemí Luna Ayala celebró el relanzamiento como “un mensaje redondo” que vuelve a las raíces históricas del partido: “El PAN nació del clamor ciudadano, que en la década de los 30 pedía justicia, libertad y dignidad. No es nada distinto a lo que ahora seguimos pidiendo. Volvemos a las calles, al lugar donde todo comenzó, para decir que Acción Nacional responde al llamado de México”.

Pese a la separación electoral con el PRI, la diputada Noemí Luna aclaró que en el terreno legislativo “no hay un quiebre total”. Explicó que “el nuevo rumbo no significa desconocer las coincidencias que puedan surgir en el Congreso”.

“Yo no lo llamaría un rompimiento, sino una apuesta por nosotros mismos. Que no volvamos a depender de alianzas, pero eso no implica negar que habrá puntos de encuentro en temas de interés nacional. La alianza más importante, en todo caso, es con la ciudadanía”, dijo.

277 mil 665 afiliados tiene el PAN según información del INE

El senador Enrique Vargas coincidió en que, aunque el PAN definió ir solo en lo electoral, la coordinación parlamentaria seguirá abierta para defender causas comunes con otros partidos.

“En lo legislativo podemos avanzar en paralelo. Habrá temas en los que coincidamos, sobre todo cuando se trate de defender a México. Pero en lo electoral ya fue muy claro nuestro jefe nacional: no iremos con el PRI”, apuntó.

Otro de los cambios más significativos, explicó Luna Ayala, será la eliminación de las barreras internas para la afiliación. “Durante años tuvimos un padrón cerrado, era más difícil hacerse panista que sacar cita con el Papa. Ahora cualquier ciudadano podrá hacerlo con un clic; queremos un partido de puertas abiertas, donde las candidaturas no se limiten a los panistas, sino a los más competitivos”, dijo.

Para Noemí Luna ese paso no sólo representa una modernización organizativa, sino también “el fin de los padroneros. Cuando cambias el estímulo, dejas de afiliar gente sólo para ganar internas. Si las candidaturas se decidirán por encuestas y consultas abiertas, ya no tiene sentido manipular padrones”, subrayó.

El senador Enrique Vargas estuvo de acuerdo en que la nueva era del partido implica “un respiro de oxígeno” tras los años de derrotas electorales: “Esto no sólo es oxígeno, es la estrategia de ir solos, de creer en nuestro partido y demostrar que podemos ganar por nosotros mismos. Hoy es el gran día en que el PAN se abre a la ciudadanía”.

El legislador insistió en que el PAN “se va a las calles” con una estrategia territorial inédita: “Habrá un ejército de panistas puerta por puerta, colonia por colonia, en los 300 distritos federales. Vamos a tocar puertas, escuchar a la gente y elegir a nuestros candidatos por encuestas y mediciones ciudadanas. Nunca antes el partido había tenido una estrategia tan enfocada en el territorio”.

Al referirse al cambio panista, el politólogo Antulio Ontiveros sostuvo que el proceso representa “una actualización, no una refundación. Conceptualmente están limitados, pero al menos empiezan a moverse. Es oxígeno después de derrotas brutales. Están saliendo del ostracismo y buscando reconstruir lo que Marko Cortés fracturó dentro del partido”.

Consideró que, más que una ruptura, el PAN busca un reacomodo interno que le permita sobrevivir políticamente: “No lo llamaría refundación porque eso implica un cambio de fondo; lo que vemos es un maquillaje institucional, una modernización estética. Pero sí hay algo importante: lograron recomponer consensos internos y eso ya es una señal de vida después de años de división”.

La nueva dirigencia de Jorge Romero enfrenta un desafío doble: mantener los valores tradicionales del partido –familia, patria, libertad– y, al mismo tiempo, adaptarse a un México más plural.

“Defender la familia, como lo dijo el Episcopado presente en el evento, es un mensaje conservador, pero a la vez buscan proyectar apertura a la sociedad. El PAN no es un partido de masas, es un partido de cuadros, y ahí está su reto: abrirse sin perder identidad”, comentó.

En la misma línea, Noemí Luna subrayó que los valores del PAN “no cambian, se actualizan”, toda vez que “los principios que nos dieron vida en 1939 no han sufrido un solo cambio. Hay una nueva discusión para reformar estatutos, pero los valores que sustentan al PAN son atemporales: la defensa de la vida, de la familia, de la libertad y de la patria. Defender la familia no es un discurso religioso, sino garantizar mejor economía, seguridad y bienestar”.

Sobre las expectativas electorales, tanto Noemí Luna como Antulio Ontiveros coincidieron en que el objetivo será recuperar los espacios legislativos.

“Vamos a trabajar distrito por distrito para volver a ganar la Cámara de Diputados y recuperar el equilibrio de poderes que toda democracia necesita”, aseguró la panista.

Ontiveros añadió que “el 2027 será el termómetro del reposicionamiento del PAN, pero la verdadera apuesta está en el 2030. Le están apostando al mediano plazo; saben que ahora el reto no es sólo ganar elecciones, sino reconstruir una oposición que sea realmente competitiva frente a Morena”.

“Son los impresentables de siempre“, acusa Morena

› Por Yulia Bonilla

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó el relanzamiento del PAN hecho este fin de semana, al referir que los asistentes fueron “los mismos impresentables de siempre”.

“¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre? Vean esta lista y saquen sus propias conclusiones”, escribió en redes la líder del partido guinda.

Al compartir una lista de políticos albiazules y otros invitados a la marcha del blanquiazul, la morenista es encabezada por Claudio X. González, cuyo nombre, dice: “No se requiere presentación”. Menciona al actual dirigente del PAN, Jorge Romero, al que acusa de “coquetear” con el partido Movimiento Ciudadano (MC), para una alianza partidista. A Marko Cortés, lo señala de dirigir al partido sin éxito y “exhibir su acuerdo mafioso con el PRI” para repartirse lo ganado en Coahuila.

El Tip: La mandataria de Chihuahua, Maru Campos, dijo que la marcha y relanzamiento del PAN son necesarios para “decirle a la gente que merece un gobierno mucho mejor”.

Al senador Ricardo Anaya lo acusa de “abusar” del fuero como legislador para no enfrentar las acusaciones sobre supuesto fraude en Querétaro. Al expresidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova, lo acusa de ser “férreo opositor a la 4T” y que no redujo su salario.

La actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, es referida por emitir discursos de odio, clasismo y racismo.

A Margarita Zavala la acusa de encubrir a familiares presuntamente involucrados en el incendio de la guardería ABC y de falsificar firmas para conseguir la candidatura presidencial independiente.