‘Escuchar, el primer paso hacia la reforma electoral’, afirma Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el principal objetivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es escuchar a todos los sectores antes de elaborar una propuesta definitiva de ley. Así lo señaló durante su participación en la reunión de trabajo con la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados.

Ante legisladores y representantes de diversos partidos, Rodríguez subrayó que el proceso no parte de un documento cerrado, sino que se construirá con base en los foros, audiencias y debates realizados en distintas entidades del país. “Nuestra principal misión es escuchar”, enfatizó, al destacar que el espíritu de la reforma será democrático, plural e incluyente.

La titular de Gobernación agradeció al diputado Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión, y al senador Ricardo Monreal, representante de la Junta de Coordinación Política, por propiciar un diálogo abierto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo federal.

Rodríguez explicó que, hasta el momento, no existe un proyecto de iniciativa formal, pues este se definirá con las aportaciones de la ciudadanía, los especialistas y los legisladores. Entre los temas más recurrentes que han surgido en los foros, mencionó la paridad de género, las acciones afirmativas, la fiscalización de recursos, la austeridad institucional y la participación de los mexicanos en el extranjero.

Asimismo, destacó que la comisión analiza asuntos clave como la eficacia de los órganos electorales, las inmunidades políticas y la posibilidad de una reforma ciudadana que garantice procesos electorales imparciales, sin injerencia directa del gobierno.

La funcionaria invitó a la ciudadanía, especialmente a los connacionales que viven fuera del país, a integrarse a las audiencias públicas disponibles en el micrositio oficial de la Comisión. Subrayó que todas las opiniones serán consideradas para la elaboración del documento final, cuyo propósito es fortalecer la legitimidad del sistema democrático mexicano.

Finalmente, Rodríguez reiteró que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener un proceso transparente y participativo. “La propuesta se construirá con las ideas recogidas en las audiencias y con las aportaciones de legisladores y legisladoras, que tendrán la última palabra”, concluyó.

