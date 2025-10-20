Hallazgo sin vida de desaparecidos cae

Elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda trabajan en apoyo de Protección Civil en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla, ayer.

A María Luisa le llevó poco más de un mes intuir qué llevó a que su hijo, Juan de Dios, fuera víctima de desaparición; año y medio en que una llamada le confirmara que fue confundido, asesinado y abandonado en una fosa clandestina, pero cinco años en que las autoridades pudieran procesar sus restos para confirmar su identidad y devolvérselo, en medio de un proceso al que recuerda como “indolente”.

“Me dijeron que sabían lo que le había pasado a mi hijo y donde estaba. Me dijeron: ‘a su hijo le pasó esto fue por fulano de tal, se lo llevaron a tal lugar’. Me dieron pistas, como un croquis a seguir y me dijeron: ‘lo mataron, lo mataron junto con sus amigos y los fueron a tirar a tal lugar’... Lo encontramos a los tres años y medio, pero el proceso de identificación duró año y medio, por la falta de personal experto en la fiscalía del estado… Otros hallazgos, como las vestimentas y demás, pues sí, sí arrojaron coincidencias. Tuvimos la certeza hasta que nos dan los resultados de genética, que fueron prácticamente hasta los cinco años”, recordó la aún buscadora Luisa Núñez.

Ése es el testimonio de la fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos, madre de una de las 20 mil 30 personas que han sido localizadas sin vida en México desde 1952 hasta este domingo, en un fenómeno criminal que se recrudeció desde el 2007, año desde el que se han registrado 17 mil 802 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

No obstante, el promedio nacional de personas con reporte de desaparición halladas muertas en este 2025 ha cedido y es de 25 por semana, que es el indicador más bajo desde el 2018, cuando el promedio llegó a 21.

De acuerdo con la información disponible, entre el 1 de enero y hasta este 19 de octubre han sido localizadas mil 51 personas muertas, de las que 913 eran hombres y 138, mujeres, y son el Estado de México y Jalisco las entidades donde se concentran los hallazgos de cuerpos.

Además, de enero a la fecha, van 12 mil 10 personas cuyo paradero se desconoce y que ubica a éste como el segundo año con más desaparecidos, debajo de los 13 mil 351 registrados en 2024, el año con más reportes desde 1952.

Antes, el 2023 era el año que se ubicaba como el segundo periodo con los mayores reportes de víctimas, con 10 mil 701, pero ya quedó rebasado.

Las estadísticas muestran que quienes más desaparecen son hombres, que representan 77 por ciento de los reportes, y las mujeres suman 22.6 por ciento.

Jalisco, el Estado de México y Tamaulipas son las entidades donde más personas son desaparecidas; el primero, con 14 mil 693 casos; el segundo, con 14 mil 622, y el último, con 13 mil 587.

El fenómeno criminal de la desaparición ha tenido una tendencia a crecer desde el 2006, con altas y bajas entre cada año. A partir de allí, aunque fue entre 2019 y 2022 cuando las estadísticas se mantuvieron en alrededor de ocho mil y nueve mil registros, para los años siguientes el problema se disparó.

En medio del incremento de la desaparición de personas en los últimos años, el presupuesto asignado a la coordinación de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en este año fue menor al año anterior, con mil 102 millones 36 mil nueve pesos, que es menor en cuatro por ciento de lo que se recibió en 2024, que tenía una tendencia creciente.

En dicha coordinación se toman en cuenta programas presupuestarios como el P026 Determinación, Ejecución y Seguimiento a las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al que se le asignaron 247 millones 390 mil 885 pesos. Su objetivo principal es el de dar con el paradero de personas por medio del “fortalecimiento de capacidades para robustecer los esfuerzos de coordinación y colaboración entre los tres órdenes de Gobierno”.

Y pese a su importancia en las labores para encontrar personas, hasta el segundo trimestre del año apenas se había ejercido 13 por ciento de los recursos, es decir, 32 millones 179 mil 308 pesos.

Con este esquema se realizan actividades impartidas y materiales de formación y capacitación realizados para el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas y en algunas otras acciones, en la colaboración con otras instituciones que tengan como objeto la búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, se lleva el registro actualizado de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en México, mediante la implementación de herramientas tecnológicas desarrolladas por la CNB y actualización de información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Otro rubro presupuestal es el U008 Subsidios para las Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cuyo objetivo es “contribuir a la consolidación y fortalecimiento de las capacidades de las comisiones locales de búsqueda en la implementación de acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, fortalecidas mediante la ministración de recursos (y el cumplimiento de metas propuesta en sus proyectos ejecutivos)”.

Para éste se le asignaron 854 millones 645 mil 124 mil pesos, de los que, hasta la primera mitad del año, sí se había ejercido 49.6 por ciento. Es decir, 423.6 millones de pesos.

