Los números para la gubernatura de Guerrero

En la encuesta realizada por la casa Demoscopia en Guerrero que se dio a conocer el fin de semana, resalta que el senador Félix Salgado es el más aventajado en las preferencias morenistas, pero con la limitante de los candados vigentes hasta el momento por su propio partido. El otro dato relevante son los nombres de las tres mujeres que encabezan las preferencias para ser candidata del guinda a la gubernatura de Guerrero. Beatriz Mojica, nos dicen, lleva mucho camino recorrido y años buscando ser gobernadora. Cercana a Alfonso Ramírez Cuéllar, en su momento perdió contra Héctor Astudillo. Abelina López, alcaldesa de Acapulco, también con mucho trecho andado y próxima a Marcelo Ebrard, busca llegar con el impulso que le puede dar el gobernar el puerto más cercano a la CDMX. Ah, pero la que sorprendió y que por lo visto creció sin que la vieran llegar, de acuerdo con Demoscopia, es la subsecretaria federal de Prevención de las Violencias, Esthela Damián, a quien se ubica por su cercanía y trabajo de años con la Presidenta Claudia Sheinbaum y que actualmente reporta a Omar García Harfuch. La encuestadora con estos números pondrá a varios felices y a otros nerviosos, nos comentan.