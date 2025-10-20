‘No se tiene un documento acabado, se van a realizar audiencias y debates’: Rosa Icela Rodríguez sobre Reforma Electoral

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expresó en la Comisión Presidencial para la Reforma Electora, que, aunque “no se tiene un documento acabado, se van a realizar audiencias y debates.”

“Nosotros no tenemos al día de hoy una propuesta de iniciativa de ley, no tenemos un documento que esté acabado, que esté concluido y el cual pudiéramos poner a consideración. Ese documento se va a realizar de todas las escuchas, de todas las audiencias, de los debates y de los posicionamientos que, como el día de hoy, aquí hemos escuchado”, dijo.

Relató que han estado en varias entidades del país encabezando las audiencias y los debates y que se han escuchado las demandas sobre equidad, inclusión, legalidad, certidumbre en los procesos electorales, impulsar procesos democráticos, acciones afirmativas, atención al origen de los recursos que se usan en campañas, voto de mexicanas y mexicanos en el exterior, austeridad, eficacia y eficiencia de los órganos electorales, tanto de los OPLES como los de impartición de justicia, y que el sistema democrático tenga más legitimidad.

Asimismo, invitó a seguir de cerca las audiencias que se llevan a cabo por parte de la Comisión Presidencial, en donde también se ha planteado el tema del fuero, las inmunidades para los participantes en las elecciones, la exigencia de una reforma popular ciudadana y que el gobierno no organice las elecciones.

‘Escuchar, el primer paso hacia la reforma electoral’, afirma Rosa Icela Rodríguez. ı Foto: Especial.

“Nos queda muy claro que tenemos que dar pasos hacia adelante y no hacia atrás”, señaló y, además, dijo que hay coincidencias en los temas que tienen que ver con la paridad y de género.

El día de hoy, aseguró: “se ha escuchado este primer planteamiento y queda claro que la labor de la Comisión es la de escuchar los diversos posicionamientos. No tenemos un documento que pongamos en la mesa a discusión; estaríamos por construirlo, una vez acabadas todas las audiencias públicas que se pueden consultar en el micrositio”.

La propuesta del Ejecutivo se hará con las ideas y planteamientos recogidos, pero también con los planteamientos de las y los legisladores, “que serán quienes en su momento tendrán la última palabra”, apuntó.

Agradeció a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Ricardo Monreal Ávila, “que nos ha permitido esta primera reunión, que será una de las muchas que podamos realizar”.

Las declaraciones se dan en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde, la Comisión de Reforma Política-Electoral, que preside el diputado Víctor Hugo Lobo Román (Morena), se reunió con integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quienes compartieron parte de lo recabado a lo largo del país y el sentir de lo que ha planteado para el anteproyecto de iniciativa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la Cámara de Diputados está a la espera de la iniciativa de la presidenta de la República en materia de reforma política-electoral, después de concluir los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual seguramente será “novedosa, innovadora, progresista y en beneficio del perfeccionamiento democrático de la vida del país”.

Subrayó que escucharán y leerán todas las propuestas que surgen alrededor de la Comisión que la presidenta Claudia Sheinbaum ha promovido.

Destacó que es la primera ocasión, “yo no recuerdo otra, Pablo, que desde el gobierno que ganó con reglas vigentes es la que promueve el cambio en el sistema electoral. Siempre las reformas electorales eran presionadas por la oposición que había perdido la elección”.

“Estamos a la espera de la iniciativa. Ahora es una lluvia de ideas que he visto como un ejercicio correcto el que se llamarán primero audiencias, porque el propósito de la Comisión es escuchar las distintas propuestas que provienen de distintos sectores de la sociedad”, subrayó Monreal Ávila.

LMCT