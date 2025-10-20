Oples: datos para la defensa

Y nos piden no perder de vista algunas participaciones que, por su peso, pueden ser relevantes en las audiencias que se llevan a cabo rumbo a la reforma electoral. En particular, porque uno de los temas que está llamando la atención es la fuerte defensa que se está realizando de los órganos electorales locales, los cuales se encuentran en la mira con el argumento de que su desaparición podría generar ahorros presupuestales. Nos dicen que mañana la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, llevará algunos planteamientos sobre la necesidad de que prevalezcan los institutos locales que pueden resultar convincentes. Esto porque en foros que han tenido lugar precisamente en el IECM se han planteado argumentos para que se pueda entender que la eventual desaparición de estos órganos implicaría perder capacidades de generar orden, legalidad y legitimidad en las competencias electorales locales, donde la competencia es fuerte y a veces más intensa que a nivel nacional. ¿De verdad es factible desaparecer esa fuerza arbitral? Pendientes.

