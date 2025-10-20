Pleito en la Cuauhtémoc

En donde ya se abrió un nuevo frente de pelea es en la Cuauhtémoc, cuya alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, ya se enfrascó en una discusión con el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila. Todo inició cuando la funcionaria de la Ciudad de México comenzó a compartir el tapado de baches denunciados en redes sociales y que corresponden a vialidades de la demarcación que gobierna. El morenista no tardó en pedirle que haga “menos selfies y más trabajo”, para luego proceder con una crítica a la asistencia de Rojo de la Vega al relanzamiento del PAN, siendo que ella es priista. La opositora a la 4T no demoró en responder en redes, pero escaló señalamientos hacia el coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, debido a que también gobernó esta alcaldía. Algunos creen que el pleito no durará sólo un día, sino que podría irse para largo con miras a convertirse en un tendedero para los múltiples trapitos que de ambos lados se estarán sacando, pues de entrada Ávila advirtió que seguirá con las publicaciones.

