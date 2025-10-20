Pulso en Coyoacán

ROZONES

Nos hacen ver que aunque el PAN se deslinde del PRI, como parte de su nueva ruta política, entre esos dos partidos hay aún puntos de confluencia. Lo anterior viene a cuento, porque resulta que el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, quien tiene una buena cauda de apoyo en su demarcación y fue postulado por esas dos fuerzas políticas, y por el PRD, ayer convocó a más de 30 mil personas a su Primer Informe de Gobierno, el cual corresponde a su segundo periodo de gobierno en la alcaldía. El escenario de esta movilización fue el Estadio Azteca que, es sabido, será una de las sedes del próximo Mundial. Y nos dicen que tanto priistas, como panistas y perredistas pudieron corroborar la fuerza en territorio que tiene Gutiérrez Aguilar. Y es que en el informe estuvieron alcaldes, senadores, diputados y líderes políticos, que, nos aseguran, ven en el alcalde a un político con arrastre. Es cierto que aún falta para 2027, pero ya comienzan a voltear hacia lo que representa Coyoacán. Ahí el dato.

