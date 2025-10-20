Reacciones al relanzamiento

En Morena estuvieron más que pendientes del relanzamiento del PAN, partido que actualmente encabeza Jorge Romero. Tanto que, nos dicen, ayer, un día después de que ocurriera, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, apareció para decir que estuvieron presentes en el evento “los mismos impresentables de siempre”. En su cuenta de Facebook publicó una serie de nombres en los que al lado les pone una definición que más bien parece zarandeada, a la que habrá que esperar respuesta. Donde aún no acusan recibo es en el PRI, partido al que los panistas batearon como posibilidad de alianza electoral y al que indirectamente atribuyeron el desdibujamiento que han tenido como fuerza política en los últimos años. Nos cuentan que el líder del tricolor, Alejandro Moreno, anda supervisando el proceso electoral en Bolivia en el que resultó electo Rodrigo Paz Pereira, el candidato de la centroderecha al que, por cierto, ayer mismo felicitó. Atentos.

TE RECOMENDAMOS: No localizados en la Huasteca bajan a 31