Ricardo Trevilla asegura que despliegue militar por emergencia no afecta seguridad nacional

El general Ricardo Trevilla aseguró que el despliegue militar en cinco estados por la emergencia no afecta las operaciones de seguridad nacional

El general Ricardo Trevilla informó sobre las acciones de apoyo en los estados afectados por la emergencia. Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)
Yulia Bonilla

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla, aseguró que el despliegue de miles de elementos militares para atender la emergencia en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí no afecta las tareas de seguridad nacional a cargo de la dependencia.

Durante la conferencia presidencial desde Palacio Nacional, el general detalló que se han enviado ocho mil 569 efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para apoyar las labores de auxilio.

Aquí quiero resaltar que no se está afectando ninguna de las tareas que realiza el personal militar o de la Guardia Nacional en el resto de las entidades. Principalmente hablo del apoyo que se da a la estrategia nacional de seguridad pública
Ricardo Trevilla, titular de la Defensa

Del 9 al 19 de octubre, informó, se evacuó a 98 personas y se distribuyeron más de 35 mil despensas, de las cuales 31 mil fueron entregadas mediante puentes aéreos establecidos para atender las zonas afectadas.

