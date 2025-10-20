Sigue mal Veracruz

Y a poco más de una semana de ocurrida la tragedia con las inundaciones, más que irse componiendo parece que en Veracruz los problemas siguen o incluso se acentúan. Y es que el sábado pasado, después de acudir a entregar ayuda humanitaria al municipio de Álamo Temeapache, uno de los más afectados, el alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén Domínguez, y un grupo de colaboradores fueron víctimas de un violento asalto. Los hechos ocurrieron en una gasolinera que se encuentra a la salida del entronque con el municipio de Tihuatlán. Los delincuentes les quitaron una camioneta, equipo fotográfico y celulares. La caravana encabezada por el emecista salió tarde de Álamo, porque se demoró la entrega de ayuda y no contaba con que tendría que enfrentar a la delincuencia que azota a la entidad. Veracruz sigue mal y la gobernadora Rocío Nahle de repente aparece, pero, nos dicen, usualmente enojada.

TE RECOMENDAMOS: Tras lluvias e inundaciones No localizados en la Huasteca bajan a 31