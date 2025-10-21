Detienen en Sonora a operador de ‘Los Gigios’ ligado a secuestros y tráfico de drogas

Elementos de las Fuerzas Armadas y corporaciones federales detuvieron en el municipio de Nogales, Sonora, a Francisco Ernesto “N”, de 50 años, identificado como operador de la célula criminal “Los Gigios”, vinculada con privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y personas, así como homicidios en la frontera norte del país.

El aseguramiento se realizó, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, tras un trabajo de inteligencia, investigación y uso de tecnología, mediante el cual se ubicó un domicilio en la colonia Buenos Aires, en Nogales, donde el presunto delincuente se ocultaba. Con base en las pruebas recabadas, un juez de control otorgó la orden de cateo y aprehensión correspondiente.

Durante el operativo, “efectuado en estricto apego a los protocolos de actuación policial y derechos humanos”, detalla el comunicado, los agentes detuvieron a Félix Ernesto “N” y aseguraron 40 dosis de drogas, presuntamente cristal y cocaína. El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

Las autoridades detallaron que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación ilegal de la libertad, y se le considera uno de los principales operadores de “Los Gigios”, grupo delictivo responsable de secuestros, tráfico de migrantes y agresiones a integrantes de organizaciones rivales en la zona fronteriza con Estados Unidos.

Mediante labores de inteligencia se identificó un domicilio en Nogales donde se resguardaba un hombre identificado como objetivo prioritario de la región. Durante el cateo se detuvo a Francisco ‘N’ y se aseguraron dosis de drogas Gabinete federal de seguridad



Tras su captura, al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad resaltó que esta acción forma parte de los operativos de reforzamiento en el norte del país para detener a generadores de violencia y garantizar la paz en los municipios fronterizos.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad Federal, en el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

