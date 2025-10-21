El Cuau, un lastre para Morena

No se ayuda, nos comentan, Cuauhtémoc Blanco, quien se volvió a exhibir. Y es que cuando los integrantes de la Comisión de Presupuesto discutían un asunto relacionado con la Ley de Aguas, vía Zoom, él se encontraba en algo más importante: un partido de pádel. Apenas abrió el micrófono y encendió la cámara de su teléfono se empezaron a escuchar —como notó de inmediato el priista Mario Zamora—, los raquetazos. “Cuauhtémoc Blanco, si me pudieran poner por favor asistencia, muchas gracias”, dijo agitado el exgobernador de Morelos. Pero la sesión ya estaba en el momento de la votación, no en el pase de lista. Así que la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez, le solicitó plantear el sentido de su voto. Pero el exfutbolista andaba en lo suyo. No entendía. Fue el hazmerreír y su caso llegó hasta el líder de la bancada Ricardo Monreal. Nos anticipan que es muy posible que en Morena no le hagan ni digan nada. De peores lo han salvado.

