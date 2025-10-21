Huachicol extendido

Vaya dato, nos comentan, el que dio el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, quien aseguró que en lo que va del actual gobierno se han abierto más de 7 mil carpetas de investigación relacionadas con huachicol fiscal. Y es que ese dato, nos dicen, hablaría de dos cosas: de una acción frontal contra este ilícito, pero también de una actividad ilegal extendida. “Hay carpetas de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares, civiles. Son más de 7 mil carpetas integrales, sí”, declaró el funcionario, quien también indicó ayer, en Palacio Nacional, que gracias a la estrategia federal han sido recuperados unos 225 mil millones de pesos. “No, no sabemos (desde cuándo se daban este tipo de ilícitos), porque pues nosotros lo detectamos ahora y sobre ellos estamos actuando… No sabemos, la verdad, si se daba, pero nosotros ahorita, desde que llegamos nos pusimos a revisar y vimos cosas que no cuadraban y por eso nos fuimos sobre ellos”, declaró. Qué tal.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Noroña pide licencia