Migrantes Unidos lanzan llamado a fortalecer protección a migrantes en redadas en Estados Unidos

Jornaleros migrantes se dirigen a los cultivos, el 18 de julio de 2025, en Fresno, California.

Migrantes Unidos, organización migrante conformada por más de 40 coaliciones en Estados Unidos, lanzó un llamado a la sociedad para unirse a la petición que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos, sobre pedir apoyo al gobierno mexicano para fortalecer la protección a la comunidad en redadas realizadas por el ICE.

“Hoy lanzamos un llamado urgente desde Alianza Américas a todas y todos los que creen en la dignidad y los derechos de las personas migrantes”, se lee en una primera parte de un comunicado, donde se solicita la solidaridad de los ciudadanos.

Los organizadores dicen que hasta hoy tienen la oportunidad de firmar la carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, “en la que organizaciones migrantes en Estados Unidos pedimos al gobierno de México fortalecer la protección de nuestras familias ante las redadas, detenciones y deportaciones que están afectando profundamente a nuestra comunidad”.

Agentes del ICE realizan el arresto de un migrante en Chicago, Illinois, el pasado viernes 19 de septiembre. Foto›AP

Afirman que esta carta surge del compromiso y la voz colectiva “de quienes vivimos fuera de México, pero seguimos profundamente vinculados a su destino. Es un llamado para que el gobierno mexicano actúe con urgencia y ponga en el centro la defensa de la vida y la dignidad de las personas migrantes”.

Con lo anterior los solicitantes invitan a la comunidad a sumar su firma “y tu voz a este esfuerzo solidario. Cada nombre cuenta, cada firma fortalece nuestra causa”

Los firmantes afirman que más de la mitad de los ciudadanos mexicanos detenidos por agentes de inmigración estadounidenses y recientemente entrevistados por autoridades consulares mexicanas en Los Ángeles habían estado viviendo en Estados Unidos durante al menos una década, y más de un tercio había vivido en Estados Unidos durante más de 20 años.

Agente de ICE, en imagen de archivo ı Foto: Especial

