Noroña pide licencia

Nos cuentan que es difícil entender como una inocente coincidencia que el senador Gerardo Fernández Noroña esté pidiendo licencia a su cargo en la Cámara alta y que también el legislador, un peso pesado de Morena en el Congreso, esté atrapado en escándalos por su casota en Tepoz, y por usar un lujoso taxi aéreo. “Tengo una tarea que hacer y necesito pedir licencia”, dijo ayer, aunque no quiso dar más detalles hasta hoy, cuando dé una conferencia de prensa para convencer de que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Será que el senador sólo desea apartarse del ojo público para ver si logra quitarse de la espalda la presión mediática por lo que, dijo, no tiene que dar explicaciones? O será que, contrario a lo que siempre sostiene —que las intrigas “le hacen los mandados”—, sí le habrá dolido que figuras relevantes del morenismo no metieran las manos por él. Ya escucharemos con qué cuento, perdón, con qué explicación sale, nos comentan.

