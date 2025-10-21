Se va Otálora

Con la novedad de que en 10 días la magistrada electoral Janine Otálora dejará su plaza tras concluir un encargo de nueve años. Así lo informó ella misma tras avisar ayer al Senado su decisión. Es sabido que a los magistrados electorales, al aprobarse la reforma judicial, les ofrecieron permanecer en sus cargos dos años más. A esa medida se acogieron Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, no así Otálora. En la elección, sólo dos plazas se sometieron a votación y las ganaron Gilberto Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho. Se tiene previsto que, conforme lo establece la Constitución, ocupe el puesto que quedará vacante María del Rocío Balderas. Por lo pronto, tras anunciar Otálora su salida, quienes han seguido de cerca el quehacer del TEPJF recordaron que en asuntos polémicos Janine solía tener posiciones que se apartaban de las del club de los tres (o sea, los Felipes y Mónica). Y que le tocaron tiempos convulsos. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Troleo presidencial al remake panista