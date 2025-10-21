Sheinbaum pide revisar artículo que autoriza concesiones a mineras para desecho de residuos tóxicos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó una revisión a la reforma enviada a la Ley de Aguas Nacionales, en la que se autoriza dar concesiones para que las mineras dirijan sus desechos a cauces federales.

En el artículo 118 de la reforma propone que se podrán otorgar permisos sobre cauces o vasos y sus zonas federales, para la disposición final de residuos mineros depósitos de aguas residuales de uso minero, pero para lo cual se deberá acreditar las medidas necesarias de protección a núcleos de población, zonas productivas, cuerpos de agua o ecosistemas.

Lo anterior contradice lo que señala el mismo artículo, que en su redacción aún vigentes establece: “La autoridad del agua tiene prohibido otorgar concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales para la disposición final de residuos mineros o depósitos de aguas residuales de uso minero”.

#MañaneraDelPueblo | 💧SHEINBAUM: HAY QUE REVISAR LA LEY DE AGUAS



La presidenta @Claudiashein pidió revisar el artículo de la nueva #LeyDeAguas que permitiría a mineras descargar aguas residuales en ríos y lagos.



🔹 “El objetivo es claro: regular concesiones y proteger el agua… pic.twitter.com/5RNCLlNHiw — El Nopal Times (@ElNopalTimes) October 21, 2025

Consultada al respecto, la mandataria pidió que se evalúe el tema, pues subrayó que el fin de este cambio legislativo propuesto es frenar la comercialización del recurso hídrico.

“Se tiene que revisar, si así es la redacción se tiene que revisar. El objetivo de la Ley Nacional de Aguas, esencialmente, es evitar la comercialización del agua o la transmisión de una concesión de un privado a otro privado. Es el principal objetivo de esa ley, además, pues de la actualización de algunos temas. Pero este artículo, por supuesto, debe revisarse porque no debe ser como está redactado”, dijo.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, puntualizó en días pasados que la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para reformar la Ley de Aguas Nacional, se trata de una visión humanista que garantiza el uso eficiente del agua como un derecho y no un privilegio, así como un recurso estratégico.

