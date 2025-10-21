Sigue la mata dando

Con la novedad de que en la revisión de lo que fue la gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conacyt siguen apareciendo cosas que provocan que más de uno levante la ceja. Ahora el periodista Jorge García Orozco, nos comentan, descubrió que cuando María Elena era la titular del organismo que rige la investigación científica en el país, se aprobó un proyecto de ella misma que tuvo un financiamiento de 751 mil pesos y uno más, de la mamá de ésta, que recibió 2 millones 733 mil 518 pesos. El caso es que mientras eso ocurría, ha hecho notar el periodista, decenas y decenas de estudiantes de posgrado iban perdiendo sus apoyos. Por cierto que este año la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se determine si hubo o no un mal manejo del presupuesto de la dependencia. Las anomalías a las que ésta se refiere se presentaron en el ejercicio presupuestal del año 2021. Por lo pronto, pendientes.

